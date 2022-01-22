Временный чемпион Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский в интервью «СЭ» заявил, что считает Иосифа Сталина гениальным политиком.

29 января рано утром по московскому времени Молдавский проведет бой за титул полноправного чемпиона Bellator с американцем Райаном Бейдером. Поединок пройдет на турнире Bellator 273 в Финиксе (штат Аризона, США).

— Какой у вас любимый исторический персонаж?

— Не знаю. Хотелось бы назвать какого-то завоевателя, но они все довольно кровожадные.

— Военная история — то, что обычно интересует людей больше всего.

— Да, в том числе и меня. Может, Чингисхан или Александр Македонский, кто-то из них

— Сталин?

— Сталин просто... Его можно считать каким угодно, но он — гений.

— Почему?

— Что такое коммунизм? Запретили религию, но он сделал так, что коммунизм стал по сути новой религией. Почему Ленин лежит на Красной площади? Ленин жил, Ленин жив, Ленин вечно будет жить. Сталин заменил культ православия и христианства, сделал Ленина почти богом. В Царской России было как: господь — на небе, а царь, император — на земле, как его слово и воля. Он [Сталин] заменил бога Лениным, а себя сделал царем. Как возможно заставить людей идти на все эти стахановские подвиги, чтобы они перерабатывали в 10 раз? Только если человека реально заразить, он реально верить должен. Не идти в воскресенье в церковь, а...

— Можно ведь и запугать.

— Запугать в том числе. Именно за счет того, что Сталин сделал коммунизм практически вероисповеданием, благодаря чему человек в воскресенье пойдет не в церковь, а опять на завод...

— Но он не один такой.

— Да, но таких все равно не так много. Кто еще?

— КНДР, Мао Цзэдун.

— Хорошо, из всех миллиардов людей, живших на планете, сколько таких было? Пять? Шесть? Десять?

— Тут надо покопаться. Думаю, мы можем найти какое-то небольшое государство...

— Хорошо. Муссолини, Гитлер, Франко, тот же Каддафи.

— Но Гитлер — это немного другое.

— Гитлер то же самое сделал. Он — злой гений, как в фильмах показывают.

— Во всяком случае, там из одного человека бога не делали.

— Чуть-чуть другая концепция. Сталин так сделал, потому что в церковно-приходской школе учился и семинарию заканчивал. Он видел, как это выстраивается, и перенес это на государственное устройство. Можно относиться к нему по-разному, но то, что он был умным человеком, никуда не деть.

— А хороший ли правитель?

— Это уже история расставит по местам. Я не могу судить, хороший ли он. Я не являюсь ни его ярым поклонником, ни его ярым противником. Я просто знаю этот исторический период, знаю, что было. В любом историческом периоде есть и плохое, и хорошее. Определенно, репрессии — это плохо. Но то, что индустриализация произошла очень быстро — это хорошо. Плохо, что индустриализация была достигнута, а люди умирали, недоедали и так далее. Всегда есть плюсы и минусы, и все это накладывается друг на друга. Ни одно историческое событие не может быть полностью хорошим или полностью плохим.

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