Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с компанией Dominance MMA, сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов. Руководит организацией менеджер Али Абдель-Азиз, с ним Хабиб работает с 2014 года.

– Все верно, подписан контракт на пять лет, – цитирует Магомедова ТАСС.

Бой Нурмагомедова с американцем Дастином Порье состоится 7 сентября на турните UFC 242 в Абу-Даби. В общем рейтинге UFC россиянин занимает 2-е место, а американец – 8-е.