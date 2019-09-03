Нурмагомедов назвал разницу между собой и Макгрегором

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов в интервью ВТ Sport рассказал о своем отношении к Конору Макгрегору.

— Благодаря UFC я сильно прибавил как боец, как мужчина, прибавил вообще во всем, — заявил Нурмагомедов. — Я научился справляться с давлением в клетке и за ее пределами. Я становлюсь старше, а значит, взрослее. Мое мышление меняется и надеюсь, что в лучшую сторону.

Что бы я изменил, если бы вернулся в концовку того боя с Конором? Нет, я бы ничего не изменил, все оставил бы как есть. У всего, что я тогда делал, были веские причины, это было совсем не ради пиара. Это был очень полезный жизненный опыт. 6 октября 2018-го — особая дата, я ждал ее очень долго. Я говорил своим друзьям, близким, многим другим: я иду в клетку, чтобы размазать его лицо, а за свои слова я всегда стараюсь отвечать. В этом и есть разница между мной и Конором. Если ты много говоришь, но по факту не отвечаешь за сказанное, — лучше не открывай рот вообще.

Я по-прежнему не люблю Макгрегора. Посмотрите, как Конор ведет себя в обычной жизни: ему ничего не стоит избить пожилого мужчину. Как один из лучших бойцов может вообще нападать на дедушку? Когда ты — звезда, когда тебя знают все, ты обязан уметь себя контролировать. Ты должен контролировать свои руки, ноги, эмоции, поведение — вообще все. Все эти истории показывают, как Конора изменили деньги.

Бой Нурмагомедова против Дастина Порье пройдет в Абу-Даби 7 сентября. Для Хабиба это поединок станет первым с октября 2018 года, когда он победил Макгрегора.