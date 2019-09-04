Нурмагомедов находится под усиленной охраной перед боем с Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби находится под усиленной охраной в преддверии поединка против американца Дастина Порье, информирует ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

Бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

— Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми. Никакой опасности нет, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою, — говорится в сообщении.