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Нурмагомедов находится под усиленной охраной перед боем с Порье

11:41

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби находится под усиленной охраной в преддверии поединка против американца Дастина Порье, информирует ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

Бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

— Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми. Никакой опасности нет, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою, — говорится в сообщении.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6840914

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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