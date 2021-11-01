Тренер Яна: «Мы оставили Сэндхагену пространство, чтобы он утомил сам себя»

Кайрат Нурмаганбетов, тренер российского бойца Петра Яна по ударной технике, рассказал, какой был план у его подопечного на бой с американцем Кори Сэндхагеном.

«У нас был план: пять раундов, 25 минут давить каждую секунду, даже если нет ударов, — приводит слова Нурмаганбетова пресс-служба клуба «Архангел Михаил». — В первые два раунда работали нестандартно: сказали Пете не резать углы, побегать за Сэндхагеном. Все ведь привыкли, что он всегда давит, зажимает к сетке. А тут оставили Кори пространство, дали самого себя утомить постоянным движением. Ну и удары в корпус, конечно, в поздних раундах дали дивиденды.

За борьбу мы вообще не переживали. Изначально ведь была подготовка под Алжамейна, и в лагере провели три недели жесткой борьбы. Приезжали ребята, которые занимаются вольной борьбой, так что и тут Петр был готов на все сто.

Ян выполнил все установки тренерского штаба на 100 процентов, у него все в клетке получилось. Пояс наш! Петя, газуй!»

30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби Ян одержал победу над Сэндхагеном единогласным решением судей и завладел временным поясом чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.