Новоселов о бое с «Большим папой»: «Спуску ему не дам, буду бить больно»
Российский самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов рассказал о своей тактике на бой с бывшим игроком в американский футбол, обладателем звания «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым.
«Я в первую очередь все-таки спортсмен, давно уже не убивал — шутка, — цитирует Новоселова «РЕН ТВ». — Спуску ему не дам, буду, конечно, его бить больно, максимальный урон постараюсь нанести. Задачи убить нет, это в первую очередь, спорт для меня»,
Он добавил, что для него поединок с «Большим Папой», как еще называют Вильданова — просто бой с «огромным парнем», который хочет попробовать свои силы.
«Таких парней много, они постоянно хотят попробовать свои силы, пока им это не удается. Думаю, в этот раз получится все то же самое, хоть он и больше меня на 70 килограммов», — заключил самбист.
Ранее сообщалось, что Новоселов, которого в России прозвали «Медведем-шатуном», а в Японии — «Безумным Максом», провел акробатическую тренировку перед поединком, который состоится 20 февраля на турнире «Короли ринга» в Москве.
А «Большой папа» перед турниром рассказал, что ему удалось похудеть более чем на 30 килограммов. Сейчас он весит 189 кг.
Турнир «Короли ринга» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/798355-novoselov-o-boe-s-bolshim-papoi-spusku-emu-ne-dam-budu-bit-bolno
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