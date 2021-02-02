Новоселов о бое с «Большим папой»: «Спуску ему не дам, буду бить больно»

Российский самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов рассказал о своей тактике на бой с бывшим игроком в американский футбол, обладателем звания «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым.

«Я в первую очередь все-таки спортсмен, давно уже не убивал — шутка, — цитирует Новоселова «РЕН ТВ». — Спуску ему не дам, буду, конечно, его бить больно, максимальный урон постараюсь нанести. Задачи убить нет, это в первую очередь, спорт для меня»,

Он добавил, что для него поединок с «Большим Папой», как еще называют Вильданова — просто бой с «огромным парнем», который хочет попробовать свои силы.

«Таких парней много, они постоянно хотят попробовать свои силы, пока им это не удается. Думаю, в этот раз получится все то же самое, хоть он и больше меня на 70 килограммов», — заключил самбист.

Ранее сообщалось, что Новоселов, которого в России прозвали «Медведем-шатуном», а в Японии — «Безумным Максом», провел акробатическую тренировку перед поединком, который состоится 20 февраля на турнире «Короли ринга» в Москве.

А «Большой папа» перед турниром рассказал, что ему удалось похудеть более чем на 30 килограммов. Сейчас он весит 189 кг.

Турнир «Короли ринга» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).