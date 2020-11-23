Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо 2004 года Дмитрий Носов в беседе с «СЭ» высказал свое мнение об общественной реакции на драку Адама Яндиева с Сергеем Харитоновым.

— Яндиева я знаю много лет, — сказал Носов «СЭ». — Впервые увидел его, когда он еще был в первом классе в Самбо-70. Этот человек всю жизнь прожил в Москве, является выпускником Сабмо-70. Я его давно знаю. И сказать, что он подлец и мерзавец — никогда такого не было. Никогда не просил ни у меня, ни у моих друзей в долг. И когда вот эта история произошла, я понял, что все на него накинутся только из-за того, что у него фамилия Яндиев и он ингуш. Общество перегрето, нужно куда-то выплескивать. Яндиев 100 процентов не прав, нельзя было распускать руки. Я сразу сказал — если есть заявление, он должен отвечать по закону. Но меня больше интересует вопрос, почему он ударил. Не может отец четырех детей, нормальный, адекватный человек вот так просто накинуться на человека. Значит, что-то было сказано. (Константин Колмаков)