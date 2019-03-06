"Нормально так поборолись с Братом". Нурмагомедов и Хасбулаев проверили друг друга на татами

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме опубликовал фотографию с чемпионом России и мира по боевому самбо Магомедрасулом Хасбулаевым.

– В селе мы являемся соседями с Хасбулаевым, помню у него был козлик, который на всех нападал, и приходилось в обходную идти в школу из-за этого животного. А как я козлику отомстил, расскажу как нибудь в другой раз, – подписал фото Нурмагомедов.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения Нурмагомедова истечет в июле.