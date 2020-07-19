«Никогда не пожму ему руку». Молдавский тяжеловес UFC поругался с бразильцем после боя

Молдавский боец UFC Сергей Спивак повздорил с бразильцем Карлосом Фелипе после их боя. Спивак победил решением большинства. Во время поединка бразилец говорил ему оскорбительные вещи. Бой прошел в ночь на 19 июля на турнире UFC on ESPN в Абу-Даби.

— Как бойца я его уважаю. Он на самом деле файтер, он дерзкий, он бьет. Но как человека я его не уважаю, — сказал Спивак в интервью «СЭ». — Пожму ли ему руку, если увижу в отеле? Нет, никогда. Если бы он извинился — может быть, а так — нет. Он весь бой говорил мне всякие интересные слова. У нас не принято так говорить. Это у них принято так говорить. Наш менталитет чуть отличается от их. У нас за эти слова можно по башке получить. А что мы в одном отеле... Когда мы в отеле пересекались, он так не дерзил. Я смотрю — он только на камеры любит так пообщаться.

Он вчера на взвешивании на меня газовал, — отметил молдавский боец. — В бою старался что-то мне говорить. Но я знал, что он такой человек — любит поболтать. Но я больше склонен к тому, чтобы просто промолчать, подраться и после боя уже поговорить. После боя я у него спросил: «И что? Что ты сделал?»

Честно говоря, на фоне его дерзости, хотелось дать ему выговориться. Чтобы он меня чуть побил... Чтобы показать, что его удары для меня ничего не значат, — отметил молдавский боец, — добавил Спивак. (Илья Андреев)