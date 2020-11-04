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«Ничего героического в его действиях я не увидела». Ирина Роднина — о предложении присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России

14:45
Ирина Роднина о Хабибе Нурмагомедове.
Ирина Роднина о Хабибе Нурмагомедове.
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на предложение депутата Гаджимурада Омарова присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

Хабиб Нурмагомедов.«Миссия выполнена. Что мне тут еще делать?» Первое интервью Хабиба после завершения карьеры

— Не знаю, у меня нет мнения, — сказала Роднина. — У нас, извините, чемпионов много, Героев России немного. Героя России первый и последний раз давал Ельцин. (Речь идет о присвоении награды пятикратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Ларисе Лазутиной. Всего в России награду Герой России присваивали трем спортсменам: лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину. — Прим. «СЭ»)

— Награда слишком большая для спортсмена?

— Я считаю, что это, наверное, не награда для спортсменов.

— А для кого?

— Для людей, которые совершают какой-то подвиг. Он профессиональный спортсмен, показал свою работу. Это работа, как у любого спортсмена-профессионала. Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела. (Константин Колмаков)

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