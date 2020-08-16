Нганну бросил вызов Миочичу
09:30
Боец тяжелого веса Франсис Нганну прокомментировал поединок чемпиона UFC в этом дивизионе Стипе Миочича с Даниэлем Кормье.
33-летний француз камерунского происхождения поздравил спортсменов с хорошим боем и подчеркнул, что скоро встретится с Миочичем.
«Отличный поединок, ребята. Стипе, поздравляю с крутым боем. Скоро увидимся», — написал Нганну на своей странице в Twitter.
Напомним, в главном бою вечера UFC 252 37-летний Миочич по очкам одержал победу над 41-летним Кормье.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...