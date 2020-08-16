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Нганну бросил вызов Миочичу

09:30
Франсис Нганну. Фото AFP
Франсис Нганну. Фото AFP
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Боец тяжелого веса Франсис Нганну прокомментировал поединок чемпиона UFC в этом дивизионе Стипе Миочича с Даниэлем Кормье.

33-летний француз камерунского происхождения поздравил спортсменов с хорошим боем и подчеркнул, что скоро встретится с Миочичем.

«Отличный поединок, ребята. Стипе, поздравляю с крутым боем. Скоро увидимся», — написал Нганну на своей странице в Twitter.

Напомним, в главном бою вечера UFC 252 37-летний Миочич по очкам одержал победу над 41-летним Кормье.

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