Нганну бросил вызов Миочичу

Боец тяжелого веса Франсис Нганну прокомментировал поединок чемпиона UFC в этом дивизионе Стипе Миочича с Даниэлем Кормье.

33-летний француз камерунского происхождения поздравил спортсменов с хорошим боем и подчеркнул, что скоро встретится с Миочичем.

«Отличный поединок, ребята. Стипе, поздравляю с крутым боем. Скоро увидимся», — написал Нганну на своей странице в Twitter.

Напомним, в главном бою вечера UFC 252 37-летний Миочич по очкам одержал победу над 41-летним Кормье.