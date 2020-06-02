«Нейт от меня хапнул!» Друг Хабиба рассказал о драке с братьями Диас

Российский боец ММА Ислам Мамедов (18-1-1) рассказал в интервью «СЭ» о драке с командой Ника и Нейта Диас, которая произошла 1 августа 2015 года в Лас-Вегасе.

Тогда в игорной столице проходил турнир WSOF, в котором участвовали в том числе Мамедов и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова — Абубакар Нурмагомедов. Во время турнира в зале случилась потасовка. Конфликт продолжился в фойе казино, где произошла массовая драка между командами Хабиба и братьев Диас.

— Что скажете о Нейте Диасе?

— Нейт Диас от меня хапнул уже!

— Расскажите, как это было.

— Когда получилась массовая драка. Я увидел — Диас убегает за барную стойку. Дело было в казино. Вижу, он голову нагнул, выбегает — я ему ногой добавил. Наша команда зацепилась с их командой. Они все разбегались.

— Куда вы ему попали?

— По мягкому месту (смеется).

— Он упал?

— Нет, дальше начал убегать.

— Вы — единственный, кто смог его догнать, или он хапнул от кого-то еще?

— Я не помню, не особо видел. Тогда Хабиб ему попал один раз. Он убегал от Хабиба, а я оказался рядом.

— Как возникла та заварушка, с чего все началось?

— У меня даже фото есть, селфи. Он там хотел показать палец. Сам подошел, слово за слово — и началось. Толкнули друг друга, Хабиб его ударил. Потом не дали нормально подраться. Старший брат Диаса спускался с другом, у него пиво в руках, кажется, было. Тоже начал что-то спрашивать. Друг начал что-то говорить Хабибу, а Хабиб его ударил. Брат Диаса начал кидаться пивом, нас не пускали, Рэй Сефо (глава WSOF. — Прим. «СЭ») не пускал драться. Они сказали, что ждут нас в таком-то месте. Мы вышли — началось продолжение.

— Сколько было вас и сколько было их?

— Нас 10, их побольше. Только у них не все дрались, кто-то разнимал. (Илья Андреев)

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