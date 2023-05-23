Хрюнов: «Александр Емельяненко прошел медкомиссию и допущен к бою с Ершовым»

Промоутер Владимир Хрюнов сделал заявление о состоянии здоровья тяжеловеса Александра Емельяненко перед боем с тиктокером Евгением Ершовым.

«Состояние Емельяненко? Лучше, чем перед боем с Магомедом Исмаиловым, — сказал Хрюнов «СЭ». — С ним каждый день находится врач, не надо беспокоиться. Александр прошел медкомиссию и допущен к бою».

Емельяненко и Ершов сразятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдёт 26 мая в Москве.