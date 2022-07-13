Нейт Диас жестко раскритиковал Хабиба: «Он напуганный боец»

37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) назвал бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) напуганным бойцом, который якобы не дрался с настоящими бойцами.

«Они предложили мне подраться с Хамзатом. И я такой: «Окей, черт возьми», — сказал Диас в интервью The MMA Hour. — Сперва я подумал: «Эта ситуация похожа на ту, когда мне предлагали драться с Хабибом, когда он только дебютировал в UFC. Хабиб — это гребаная маленькая су***.

Кого он побил в титульном поединке? Он выиграл у Порье, Гэтжи. Их обоих прикончили. Это ничего не значит. Он напуганный боец, который каждый раз боится драться, и теперь он в Зале славы? Я же выступал в UFC до того, как вообще появился Зал славы».

Нурмагомедов введен в Зал славы UFC 30 июня. Он завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).