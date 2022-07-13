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Сегодня, 10:30

Тренер Оливейры: «UFC объявит о следующем бое Чарльза через несколько дней»

Тренер Оливейры заявил, что UFC объявит о следующем поединке бойца через несколько дней
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер первого номера UFC в легком весе Чарльза Оливейры (33-8) Диего Лима подтвердил, что руководство UFC находится на финальной стадии разработки следующего боя бразильца.

«Мы несколько раз встречались с руководством UFC, — приводит слова Лимы Sherdog. — Эти встречи были довольно продуктивными, мы довольными уехали домой. Примерно через 10 дней UFC сообщит, какой из предложенных вариантов они утвердили. Что бы они не сказали, нас это устроит». При этом в интервью Portal do Vale Tudo Лима заявил: «UFC объявит о следующем сопернике Чарльза и месте проведения боя в течение нескольких дней».

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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