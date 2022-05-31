Шон Брэди: «Чимаева можно пошатнуть, заставить отступать. По сути его можно даже вырубить»

Непобежденный полусредневес UFC 29-летний Шон Брэди (15-0) считает, что Хамзат Чимаев (11-0) разносторонний боец, но его, как и остальных бойцов, можно отправить в нокаут.

«Я видел, что люди раскритиковали Хамзата за его тяжелый бой с Бернсом. Они, наверное, думали, что он выйдет в клетку и будет стрелять из глаз лазером, — сказал Брэди в интервью YouTube-каналу Morning Kombat. — Он такой же человек, как и мы с вами. Да, он очень хорош, он смог буквально растерзать нескольких парней. Но Гилберт и я понимали, что Хамзату не удастся сделать то же самое с ним. Я был уверен, что Гилберт даст Чимаеву тяжелый бой, что он донесет свои пушки до цели, и он это сделал. При этом и Хамзат выглядел феноменально. Будучи 11-м номером рейтинга выйти против 2-го номера — это серьезный прыжок наверх.

Хамзат разносторонний боец. У него мало пробелов в игре, но он показал, что он тоже человек. Его можно пошатнуть, заставить отступать. По сути, его можно даже вырубить. Если его бой с Гилбертом был бы не три, а пять раундов, то это был бы очень близкий бой».

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Брэди в последнем бою одолел Майкла Кьезу (18-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 20 ноября 2021 года на UFC Fight Night 198 в Лас-Вегасе, США.