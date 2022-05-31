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Ти Джей Диллашоу: «В бою со Стерлингом Ян допустил несколько серьезных ошибок»

Ти Джей Диллашоу разочарован выступлением Петра Яна в бою против Стерлинга
Давид Хачатрян
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Главный претендент на титул в легчайшем дивизионе Ти Джей Диллашоу (17-4) разочарован выступлением Петра Яна (16-3) в бою против Алджамейна Стерлинга (21-3) на UFC 273.

«Я думал, что Ян победит Стерлинга. Во время боя я был на арене и ждал, когда Ян меня вызовет, — признался Диллашоу в интервью Submission Radio. — В бою со Стерлингом Петр допустил несколько серьезных ошибок и тем самым показал пробелы в своей игре. Я был шокирован, когда Ян не мог выбраться из-под Стерлинга. Он двигался в неправильном направлении и просто был сфокусирован на том, чтобы не проиграть удушающим.

Стерлинг неуклюжий, он не очень опасный боец. Я готов драться с ним с опущенными руками и не волноваться, что он может меня нокаутировать, потому что у него вообще нет удара».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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