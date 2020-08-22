Немков заявил, что считает себя лучшим полутяжеловесом в ММА

Российский боец ММА Вадим Немков заявил, что считает себя лучшим в полутяжелом весе. Спортсмен сказал об этом после победы над американцем Райаном Бэйдером в бою за чемпионский пояс Bellator.

— Я сейчас думаю, что я первый, потому что эти ребята (Джон Джонс и Даниэль Кормье) или ушли в другой вес, или завершают, — сказал на пресс-конференции Немков. — Эти ребята — легенды, они ушли, сейчас я считаю себя на первом месте. Бэйдер — очень сильный, он был чемпионом. После того, как я его побил, я стал первым. Я говорю это так, потому что выиграл нокаутом, закончил бой досрочно, во втором раунде, а такая победа много о чем говорит.