«Не жди соперника, действуй сам». Хабиб пожелал удачи Уланбекову на турнире UFC Fight Night 179

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) пожелал успехов бойцу Тагиру Уланбекову (12-1-0) в предстоящем бою против бразильца Бруно Сильвы (10-4-2).

«Удачи тебе сегодня ночью брат Тагир Уланбеков. Очень переживаем за тебя, ты очень многое прошел, чтоб быть там, где ты сегодня находишься, когда зайдешь в клетку помни, сколько всего сделано, и не жди соперника действуй сам», — написал Хабиб в Instagram.

Поединок Уланбеков — Сильва состоится 11 октября на турнире UFC Fight Night 179.