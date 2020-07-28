Российский боец ММА Алексей Олейник провел эфир в Instagram. Он поделился мнением о критике Петра Яна в сторону белоруса Андрея Орловского.

— Ребят, я не знаю, кто там и что обосновал, но точно не по-нашему, не по-русски начинать как бы новое звание или должность с того, чтобы разбираться в интернете, — приводит слова Олейника Allboxing. — Тем более со своими соотечественниками. И снисходить до того, что какие-то гадости о ком-то писать, даже если этот человек в принципе неправ. Как правило, русская натура, она такая, что когда ты достиг огромной цели и так далее, ты наоборот должен быть снисходительным и так далее.

Я уже сказал, что недостойно в принципе человеку, чемпиону начинать свое чемпионство с того, чтобы кого-то хаять налево-направо. Тем более, вроде, Орел ничего плохого не сказал. Я не говорю даже про то, что человека старше тебя на 10-15 лет оскорблять. А еще нести какой-то негативный посыл. Я не все понял еще.