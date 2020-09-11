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«Не могу бороться с этим барьером». Исмаилов объяснил, почему не дерется с мусульманами

13:10
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал журналистам, почему не дерется с мусульманами.

— Бой с Дауреном Ермековым? С ним я никогда не подерусь, — сказал Исмаилов. — Это невозможно. Думаю, все понимают, почему. Я не скрываю этого. Я не националист, я всех уважаю. Но у меня есть барьер. Я не могу с ним бороться. Поэтому мне легче отказаться, сказать «нет». Я делаю шоу, так почему я должен выходить на бой с барьером, когда я не могу ударить человека. Не хочу.

На счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья в ММА. (Илья Андреев)

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