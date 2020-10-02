«Не хочу оправдываться». Хабиб прокомментировал поражение Тухугова

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на онлайн-пресс-конференции прокомментировал поражение своего друга Зубайры Тухугова от Хакима Даводу на турнире UFC 253.

Шоу состоялось в ночь на 27 сентября. Тухугов проиграл раздельным решением судей.

— Вы были угловым Зубайры Тухугова в его бою с Хакимом Даводу. Что скажете о судейском решении и что вы ему говорили после второго раунда?

— Я Зубе сказал, что могут в любую сторону дать оба раунда. Но первый раунд я Зубе отдал. Второй тоже можно было бы отдать. Но третий раунд нельзя было ему отдавать, это сто процентов. В таких боях судьи оценивают, как ты дерешься в крайнем раунде. Не хочу говорить о проблемах, оправдываться. Случилось и случилось. Уже ничего не вернешь. Значит, так надо было. Я хотел бы, чтобы Зуба подрался в январе. Сейчас приедет домой, месяц отдохнет, к середине ноября возобновит тренировки. Не хочу, чтобы он простаивал. Ему надо подраться в январе. Это мое мнение. (Илья Андреев)