Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, общаясь с московскими подростками, высказался насчет дагестанцев, которые плохо себя ведут за пределами республики.

— Думаю, что не все, кто приезжает из Дагестана, неправильно себя ведет, — сказал 31-летний Нурмагомедов. — Просто определенные моменты всплывают, и все люди, смотря на одну ситуацию, делают вывод обо всем народе. Почему они себя так ведут? Просто дома им так не дают так вести. Я их называю обиженными, потому что дома они так себя вести не могут. Там найдется человек, который возьмет за ухо, скрутит.

— Хочу отметить, что не все такие, — отметил боец. — Большинство наших людей, по крайней мере, те, кого я знаю из дагестанцев, работают, учатся, кто-то — врачи, кто-то — интеллигенция и так далее. Как я уже отмечал в начале встречи, не бывает, чтобы все дагестанцы или русские были идеальны. Всегда найдутся люди, которые будут делать какие-то вещи неправильно, и это не зависит от того, русский ты или дагестанец, а от того, в какой среде вырос человек, кто его воспитывал, какие у него ценности.

— Я так понимаю, что здесь много наций, — сказал Хабиб. — Не стоит разделяться. Просто каждый должен следить за своими поступками и хоть в какой-то мелочи приносить пользу. Человек, например, не может всем принести пользу, но может хотя бы своему окружению, друзьям, соседям и так далее. Это его обязанность. Это не просто так. «Вот, какой молодец, как ведет себя хорошо» — это не должно так расцениваться. Или какой-то мужской поступок сделал, и его все хвалят. Это его обязанность, так и должно быть, мы не должны приводить примеры, выставлять на доску почета, говорить: «Вот, его зовут Андрей, или Магомед, он сделал мужской поступок». Это его обязанность.