Камил Гаджиев заявил, что посмотрел бы на бой Минеев — Одилов на турнире с Eagle FC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном объединительном поединке в среднем весе между Владимиром Минеевым и Фаридуном Одиловым.

32-летний Минеев — чемпион AMC Fight Nights. 29-летний Одилов — чемпион Eagle FC.

«Минеев и Фаридун Одилов? Я вообще не понимаю, что происходит с чемпионом в 84. Минеев был готов драться с Одиловым. Мы думали, что Шлеменко проведет бой с Одиловым, но сейчас я совсем перестал следить за событиями в 84 и не пойму, где Фаридун.

Я бы с удовольствием посмотрел Вову против чемпиона Eagle FC", — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

У Минеева в ММА — 17 побед, одно поражение и один бой завершился вничью. У Одилова — 10 побед, два поражения и два поединка ничейные.