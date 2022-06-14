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Сегодня, 15:58

Камил Гаджиев заявил, что посмотрел бы на бой Минеев — Одилов на турнире с Eagle FC

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном объединительном поединке в среднем весе между Владимиром Минеевым и Фаридуном Одиловым.

32-летний Минеев — чемпион AMC Fight Nights. 29-летний Одилов — чемпион Eagle FC.

«Минеев и Фаридун Одилов? Я вообще не понимаю, что происходит с чемпионом в 84. Минеев был готов драться с Одиловым. Мы думали, что Шлеменко проведет бой с Одиловым, но сейчас я совсем перестал следить за событиями в 84 и не пойму, где Фаридун.

Я бы с удовольствием посмотрел Вову против чемпиона Eagle FC", — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

У Минеева в ММА — 17 побед, одно поражение и один бой завершился вничью. У Одилова — 10 побед, два поражения и два поединка ничейные.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kamil-gadzhiev-ya-by-posmotrel-boj-mineev-odilov-na-turnire-s-eagle-fc-v-sentyabre/
Владимир Минеев
Камил Гаджиев
ММА
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