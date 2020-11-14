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Нападение на Харитонова сняли на видео

01:42
Потасовка между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.
Потасовка между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.
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Очевидцы засняли на видео конфликт между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и бойцом UFC Адамом Яндиевым. Инцидент произошел в Лужниках после турнира по ММА.

Видео с инцидентом было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно как полицейские разнимают спортсменов, которые продолжают словесную перепалку.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 40-летний Харитонов получил несколько ударов кастетом, после чего ему понадобилась медицинская помощь. Позже стало известно, что у бойца проблемы с правым глазом. Обращаться в полицию он отказался.

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