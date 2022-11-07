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Сегодня, 09:54

На UFC Fight Night 214 мог состояться договорной бой

Давид Хачатрян
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Поединок между китайцем Нуерданбеком Шаиланом (39-10) и Дэрриком Миннером (26-14) на турнире UFC Fight Night 214 мог быть договорным, сообщили неназванные букмекеры. Букмекеры сообщили о подозрительных ставках — за несколько часов до начала боя были сделаны ставки на досрочную победу китайца в первом раунде. Неизвестные поставили большую сумму денег.

Бой Шаилана и Миннера продлился чуть больше минуты. Китайский боец победил техническим нокаутом в первом раунде во многом благодаря тому, что Миннер травмировал ногу после удара.

Букмекеры связались с неправительственной организацией U.S. Integrity, занимающейся анализом ставок на спорт и сотрудничающей с государственными игровыми департаментами. В настоящее время проводится расследование.

Примечательно, что тренер Миннера Джеймс Краузе регулярно делает ставки на спорт. Он ведет подкаст 1% Club и канал на Discord, где публикует советы по ставкам на бои.

Турнир UFC Fight Night 214 состоялся 5 ноября в Лас-Вегасе, США.

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