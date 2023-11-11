На турнире по ММА в Московской области произошла массовая драка

На турнире по ММА под эгидой Fight Nights, проходившем в «Live-Арене» в Новоивановском Одинцовского района Московской области, произошла драка в зрительном зале, сообщает ТАСС.

Конфликт возник между руководителем лиги кулачных боев Top Dog Данилом Алеевым и блогером Мухаммедом Носаевым. Их потасовка переросла в массовую драку с участием сидевших рядом зрителей.

В случившееся пришлось вмешаться охране и бойцам ОМОН. Носаев и Алеев покинули арену.