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Сегодня, 01:11

На турнире по ММА в Московской области произошла массовая драка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На турнире по ММА под эгидой Fight Nights, проходившем в «Live-Арене» в Новоивановском Одинцовского района Московской области, произошла драка в зрительном зале, сообщает ТАСС.

Конфликт возник между руководителем лиги кулачных боев Top Dog Данилом Алеевым и блогером Мухаммедом Носаевым. Их потасовка переросла в массовую драку с участием сидевших рядом зрителей.

В случившееся пришлось вмешаться охране и бойцам ОМОН. Носаев и Алеев покинули арену.

Источник: https://tass.ru/sport/19257287
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