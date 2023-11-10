Турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 122 пройдет на территории комплекса «Live Арена» в Москве 10 ноября, в пятницу. Мероприятие начнется в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию турнира AMC Fight Nights 122 можно будет с помощью стримингового сервиса Wink в рубрике «Спорт», начиная с 18.00 мск. В прямом эфире вечер ММА также покажут на канале Udar TV.

В главном событии турнира AMC Fight Nights 122 в полусредней весовой категории подерутся россияне Максим Буторин и Мариф Пираев. В соглавном поединке за пояс временного чемпиона организации в среднем весе встретятся россиянин Дмитрий Арышев и казахстанец Даурен Ермеков.

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