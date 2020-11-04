«На писанину не реагирую». Исмаилов не придает значения скандальному интервью Емельяненко

Боец АСА Магомед Исмаилов рассказал «СЭ», что не отнесся всерьез к интервью Александра Емельяненко, которое тот дал на следующий день после их боя.

Поединок между Исмаиловым и Емельяненко состоялся 24 июля на турнире АСА 107. Исмаилов выиграл техническим нокаутом. Затем Емельяненко дал интервью порталу «Все про спорт», в котором назвал победу Исмаилова стремной.

По словам Исмаилова, не так давно они с Емельяненко созвонились.

— Я не стал ему про это [интервью] говорить, потому что на письменные интервью, на то, что там напечатали, я не реагирую, — сказал Исмаилов. — Я должен увидеть, как Саша все это говорит. А писанина — это не моя тема. До этого он же снимал видео, когда хотел к кому-то обратиться. Снимал и говорил. Никто за него ничего не писал. Мне не интересно, что там написали. (Илья Андреев)