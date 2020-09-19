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«Мы в UFC стараемся допускать это как можно реже». Уайту не нравятся танцы Адесаньи

18:40
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Президент UFC Дана Уайт признался, что ему не нравится привычка действующего чемпиона в среднем весе новозеландца Исраэля Адесаньи (19-0), сопровождать свой выход к октагону танцами.

— Он, без сомнений, занимательный парень, но да, мне это не нравится, — цитирует Уайта Mma Junkie. — Мы спорим об этом перед каждым его боем. Мы в UFC стараемся допускать это как можно реже. Мне импонируют парни, которые просто выходят в октагон, и они серьезны, ведь это бизнес.

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