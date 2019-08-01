"Мы с Хабибом с уважением относимся к достижениям друг друга". Порье - о предстоящем бое

Американский боец ММА Дастин Порье, комментируя предстоящий бой с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, заявил, что ему по душе отсутствие лишней шумихи вокруг боя.

- Мы виделись с Хабибом дважды, я был на пресс-конференции в Лондоне и Лас-Вегасе, - цитирует MMAJunkie Порье. - Вокруг боя нет большой шумихи, все довольно тихо, мне это нравится. В моей карьере были ребята, которые во время дуэли взглядов вели себя агрессивно, но затем во время боя поджимали хвосты в ужасе. Но я видел и тех, которые боялись во время дуэли взглядов, но в октагоне менялись. Мне кажется, мы с Хабибом проявили уважение друг к другу и нашим достижениям.

Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября на турните UFC 242 в Абу-Даби.