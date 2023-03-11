Ян — Двалишвили: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя бесплатно

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (США) в главном бою турнира UFC Fight Night 221 подерутся россиянин Петр Ян (16-4) и грузин Мераб Двалишвили (14-4). Их поединок начнется около 04.30 по московскому времени в концертном зале The Theater at Virgin Hotels.

Видеотрансляцию боя Ян — Двалишвили в прямом эфире покажут каналы «Матч Боец» и matchtv.ru. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию их поединка.

22 октября 2022 года 30-летний Ян проиграл раздельным решением судей Шону О'Мэлли.

Последний поединок 32-летний Двалишвили выиграл единогласным решением судей у Жозе Альдо, после чего легендарный бразилец ушел на пенсию.

UFC Fight Night Ян — Двалишвили: главный кард, кто из россиян выступает, расписание боев.