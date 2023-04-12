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Сегодня, 17:05

Мурзаканов считает, что у Павловича большие шансы на победу над Джонсом

Алина Савинова
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Российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов оценил шансы Сергея Павловича стать чемпионом UFC.

«У Павловича большие шансы на победу над Джоном Джонсом. Он хорошо себя проявляет, уверенно идет. Павлович способен конкурировать с любым тяжеловесом. Сейчас ему предстоит бой с Кертисом Блейдсом. Американец может победить только в том случае, если сам Павлович совершит какую-то грубейшую ошибку. Только тогда Блейдс выиграет», — цитирует Мурзаканова Metaratings.ru.

30-летний Павлович одержал в UFC пять побед подряд. 22 апреля россиянин проведет поединок с американцем Кертисом Блейдсом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/murzakanov-u-pavlovicha-bolshie-shansy-na-pobedu-nad-dzhonsom-242701/
Азамат Мурзаканов
Сергей Павлович
ММА
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