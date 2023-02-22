Монсон проведет минимум три боксерских боя до конца карьеры

В команде Джеффа Монсона сообщили, что боец проведет как минимум три боксерских поединка по боксу до завершения карьеры.

«Джефф планирует еще провести как минимум три поединка по боксу», — приводит слова члена команды бойца ТАСС.

Ранее стало известно, что Монсон проведет выставочный боксерский поединок в Москве 13 марта.

52-летний Монсон в 2018 году получил российское гражданство. После этого он стал депутатом в Красногорске от партии «Единая Россия».

Он провел в ММА 87 боев, 60 раз одержал победу и 26 раз потерпел поражение, 1 бой завершился ничейным результатом.