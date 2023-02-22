Махачев на две недели отстранен от тренировок по медицинским показаниям

Атлетическая комиссия Австралии (AIS) сообщила, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев отстранен на две недели от тренировок по медицинским показателям.

«Махачев на 14 дней отстранен от тренировок с момента поединка по медицинским показаниям. Волкановски отстранен на 30 дней», — приводит слова представителя AIS ТАСС.

Махачев на турнире UFC 284 12 февраля победил австралийца Александра Волкановски единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Махачева 24 победы и 1 поражение в смешанных единоборствах.