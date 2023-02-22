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Сегодня, 10:39

Махачев на две недели отстранен от тренировок по медицинским показаниям

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Атлетическая комиссия Австралии (AIS) сообщила, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев отстранен на две недели от тренировок по медицинским показателям.

«Махачев на 14 дней отстранен от тренировок с момента поединка по медицинским показаниям. Волкановски отстранен на 30 дней», — приводит слова представителя AIS ТАСС.

Махачев на турнире UFC 284 12 февраля победил австралийца Александра Волкановски единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Махачева 24 победы и 1 поражение в смешанных единоборствах.

Источник: https://tass.ru/sport/17114209
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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