Монсон прокомментировал информацию о бое с Тарасовым
Американский боец ММА Джефф Монсон рассказал, что соперник по его следующему поединку еще не определен.
«Мой оппонент еще не подтвержден. Нет точного решения, кто будет со мной проводить бой», — приводит Sport24 слова Монсона.
Также он ответил на вопрос, почему бой будет проходить в Москве.
«В Москве больше аудитория, чем в Уфе», — добавил он.
Ранее организаторы Top Fight сообщили, что Монсон проведет поединок с бойцом поп-ММА и блогером Артемом Тарасовым 4 августа в Москве.
За свою профессиональную карьеру Монсон провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 бой завершился ничьей.
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