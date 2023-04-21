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Сегодня, 18:07

Монсон объяснил выдвижение кандидатом в депутаты желанием помогать развитию России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, который в 2018 году получил паспорт РФ, планирует использовать депутатские полномочия для помощи людям и развития России.

«Я хочу стать депутатом, чтобы использовать все возможности для помощи людям. Я готов помогать и многое делать для развития России», — приводит слова Монсона ТАСС.

52-летний Монсон в 2018 году получил российское гражданство. После этого он стал депутатом в Красногорске от партии «Единая Россия».

Он провел в ММА 87 боев, 60 раз одерживал победу и 26 раз потерпел поражение, 1 бой завершился ничейным результатом. Монсон выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях.

Источник: https://tass.ru/sport/17580089
Джефф Монсон
UFC
ММА
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