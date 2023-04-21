Бойцовская лига «Наше Дело» анонсирует международный Гран-при с призовым фондом в 5 миллионов рублей

Бойцовская лига «Наше Дело» запускает Гран-при с призовым фондом в пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба лиги.

За победу в турнире будут бороться спортсмены из шесть стран: Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Кыргызстан, Туркменистан.

Участники Гран-при 66 кг:

Артур Арутюнян (7-3) — Мубориз Умаров (10-2);

Сергей Андреев (16-8) — Бахтияр Оразгельдыев (4-0);

Жасулан Акимжан (9-2) — Амирлан Амиров (5-4);

Боец из России — Боец и Киргизии;

Первый бой Гран-при пройдет между Артуром Арутюняном и Муборизом Умаровым и состоится 26 апреля. Также в этот день состоится бой Эмиль «Перс» Бахшиев — Александр Грозин и Мурад Легенда — Андрей Черкасов.