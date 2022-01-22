Временный чемпион Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский в интервью «СЭ» дал прогноз на чемпионский бой UFC между Франсисом Нганну и Сирилом Ганом. Поединок состоится 23 января рано утром по московскому времени на турнире UFC 270.

— Ваш прогноз на бой Нганну и Гана?

— Ган. Надеюсь, что смогу посмотреть бой. Правда, не знаю, как. В Америке же нужно что-то покупать. Будем с Никитой придумывать что-то, потому что я не знаю схему, как это происходит.

— Почему Ган?

— Бои — это не дискотечная драка. Здесь человек думающий, умеющий анализировать, техничный, по идее, должен переиграть. Конечно, если Нганну донесет [удар], а он может донести, то все закончится. Но 55 на 45 в пользу Гана.

— Мне кажется, что Нганну все-таки не так прост.

— Да, он не просто рубака, обычный рубака не смог бы стать лучшим тяжем в мире. Техника бокса у него хорошая. Как бы ни форсили тему, что он чуть ли не песок кидал до 30 лет, но он занимался боксом в Камеруне с детства. То, что у него не было возможности выступать — да, но он занимался с детства. В спорте он давно, а то, что он пришел в профспорт — это уже такой момент... Боксом он занимался всегда, руки у него хорошие, ничего не скажешь. Но у него, по сути, есть только руки. Ну, и после Миочича он неплохо защищается от борьбы, но Ган вряд ли будет с ним бороться. Ган его точно перевести не сможет. Кстати, вот Нганну мог бы перевести Гана, но он вряд ли будет пробовать. Скорее всего, будет стойка. У Гана просто арсенал поярче и мозг погибче.