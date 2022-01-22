23 января в американском Анахайме на турнире UFC 270 в главном событии подерутся чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну и временный чемпион организации Сирил Ган. Поединок начнется примерно в 07.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию боя Франсис Нганну — Сирил Ган можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru или на сервисе UFC TV.

У 35-летнего Нганну в ММА — 16 побед и три поражения. На счету 31-летнего Гана — 10 побед в 10 поединках.

21 января прошла процедура взвешивания, по ее итогам Нганну (116,57 кг) оказался тяжелее Гана (112,04) кг.