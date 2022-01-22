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Франсис Нганну — Сирил Ган: когда и во сколько начнется трансляция боя UFC 270

Трансляция боя UFC 270 Франсис Нганну — Сирил Ган начнется примерно в 07:30 мск
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Франсис Нганну.
Фото AFP

23 января в американском Анахайме на турнире UFC 270 в главном событии подерутся чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну и временный чемпион организации Сирил Ган. Поединок начнется примерно в 07.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию боя Франсис Нганну — Сирил Ган можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru или на сервисе UFC TV.

У 35-летнего Нганну в ММА — 16 побед и три поражения. На счету 31-летнего Гана — 10 побед в 10 поединках.

21 января прошла процедура взвешивания, по ее итогам Нганну (116,57 кг) оказался тяжелее Гана (112,04) кг.

Сирил Ган
Франсис Нганну
UFC
ММА
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