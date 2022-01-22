Боец Bellator Молдавский: «Месть за Федора? Бейдер никому дом не спалил, ни у кого деньги не украл»

Временный чемпион Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский в интервью «СЭ» рассказал, чем в первую очередь опасен его соперник — чемпион Bellator Райан Бейдер. Бой состоится 29 января рано утром по московскому времени на турнире Bellator 273 в Финиксе (штат Аризона, США).

— Самое опасное, что есть у Бейдера?

— Функционалка. Ну, да, у него есть этот крюк, но не скажу, чтобы он прямо выделялся в стойке. Борется неплохо, конечно, контролирует, нормальный у него набор навыков. Но то, что он хорошо дышит — самое главное.

— Грэпплинг-схватку мы можем увидеть?

— Не хотелось бы (смеется). Это обычно надолго. Хотелось бы как-то побыстрее.

— Думаю, если спросить болельщиков, то они скажут, что ваш бой как раз может продлиться долго.

— Мне бы этого очень не хотелось. Я-то умею вести такие бои — как показывает практика, если я затаскиваю соперника в глубокие воды, то у меня получается забирать [поздние] раунды. Но Бейдер — парень, который тоже это умеет делать, и опыта у него в этом больше, поэтому с ним вдолгую играть не стоит. Он за всю карьеру ни разу не проиграл решением, поэтому лучше, наверное, без борьбы.

— Перед боем Немкова и Бейдера Вадима постоянно спрашивали: «Будете мстить за Федора?»

— Я не буду ни за кого мстить. У Вадима и Федора были бои с Бейдером, это их бои, это спорт, кто-то проиграл, а кто-то выиграл. Такого понятия как месть... Он же никому дом не спалил, деньги ни у кого не украл, поэтому я этот бой так не воспринимаю.

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