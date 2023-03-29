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Мухаммад Мокаев: «Я поддерживаю Хабиба, но я уважаю то, что сделал Тони Фергюсон»

Давид Хачатрян
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Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) сообщил, что множество раз смотрел бои бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона (25-8).

«Парнишкой я много смотрел за боями Тони [Фергюсона]! У него львиное сердце! Он был готов драться с кем угодно!», — написал Мокаев в Twitter.

Также Мокаев подчеркнул, что-то, что он уважает Фергюсона, не мешает ему поддерживать экс-чемпиона в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я поддерживаю Хабиба, но с точки зрения спорта я реально уважаю то, что Тони сделал и продолжает делать», — добавил Мокаев.

Фергюсон идет на серии из пяти поражений. В прошлом бою он проиграл Нейту Диасу (21-13) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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