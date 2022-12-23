Мокаев предложил Перезу 10 000 долларов за бой в UFC

22-летний боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев вызвал на бой Алекса Переза.

«Дам Алексу Перезу 10 000 долларов, если он согласится на этот бой и явится на турнир! К сожалению, мой гонорар не такой высокий, а именно 16,000 долларов, но я здесь, чтобы творить историю!» — написал Мокаев в Twitter.

На счету Переза 24 победы и 7 поражений, у Мокаева — 8 побед и 0 поражений.

В последнем поединке, который состоялся 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби, Мокаев победил Малкольма Гордона болевым приемом в третьем раунде.