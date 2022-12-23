Гончаров победил Вахаева решением судей на турнире ACA 150

В со-главном событии турнира ACA 150 состоялся матч-реванш в тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Мухуматом Вахаевым.

Бой продлился все три отведенных раунда. По окончании поединка все пятеро судей отдали победу по очкам Гончарову со счетом 29-28.

Таким образом, Гончаров взял реванш за досрочное поражение в феврале 2020 года.

Первая встреча бойцов состоялась в феврале 2020 года на турнире ACA 104, тогда победу удушающим приемом в третьем раунде одержал Вахаев.