Сын Кадырова — о победе в дебютном поединке: «Честно говоря, ничего не помню»

Российский боец Эли Кадыров, сын президента Чечни Рамзана Кадырова, поделился эмоциями после победы в дебютном поединке в ММА.

«Все прошло отлично, очень рад, отличный тренировочный лагерь. Готовился в Дубае с братьями, спасибо всем.

Честно говоря, ничего не помню, но после первого нокдауна подумал, что поединок завершится в первом раунде. Я был очень заряжен", — сказал Кадыров после боя.

16-летний боец техническим нокаутом победил Ислама Акбарова на турнире АСА 150 в Москве, который прошел сегодня, 23 декабря.