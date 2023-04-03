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Сегодня, 22:15

Мокаев попросил не указывать Россию местом его рождения: «Просто оставьте Дагестан»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец UFC Мухаммад Мокаев выразил недовольство плашкой, которая появилась в трансляции перед его последним боем. На графике в пункте «Место рождения» было указано «Буйнакск, Дагестан, Россия».

«Мне это не нравится! Пожалуйста, просто оставьте Дагестан для следующего выхода!» — написал Мокаев в соцсетях.

В возрасте 12 лет Мокаев с семьей переехал в Великобританию. На соревнованиях он выступает под флагом этой страны.

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