Мокаев попросил не указывать Россию местом его рождения: «Просто оставьте Дагестан»

Боец UFC Мухаммад Мокаев выразил недовольство плашкой, которая появилась в трансляции перед его последним боем. На графике в пункте «Место рождения» было указано «Буйнакск, Дагестан, Россия».

«Мне это не нравится! Пожалуйста, просто оставьте Дагестан для следующего выхода!» — написал Мокаев в соцсетях.

В возрасте 12 лет Мокаев с семьей переехал в Великобританию. На соревнованиях он выступает под флагом этой страны.