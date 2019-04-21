"Мне придется избить Порье. Я этого хочу". Нурмагомедов - о предстоящей защите титула

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением по поводу своего следующего соперника. В сентябре россиянин должен встретиться с Дастином Порье.

– Думаю, Порье хорошо провел поединок с Холлоуэем, – цитирует Нурмагомедова mmafighting.com. – До боя думал, что Холлоуэй побьет Порье. Такой был мой прогноз, когда я говорил с фанатами, отцом и командой. Однако Дастин впечатлил меня.

Он хорошо боксировал, намного лучше, чем раньше. С каждым боем он становится лучше в боксе. Он заслужил бой за титул. У него временный пояс, а я – чемпион. Мы должны встретиться и сейчас работаем над этим.

Я давно слежу за Порье. У него хорошая база. Он хорош в борьбе и стойке. Что касается боя со мной, то мне придется избить его, как я делал с остальными. Я должен это сделать.

Я уважаю его как бойца, как человека. Однако, когда мы выйдем в клетку, мне придется его избить. Этого я хочу. Я сконцентрирован на сентябре. Пять месяцев перед боем. Будет очень хороший бой.