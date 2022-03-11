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«Аплодирую стоя Уайту». Тактаров — о включении Нурмагомедова в Зал славы UFC

Тактаров отреагировал на включение Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал включение соотечественника Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.

«Я аплодирую стоя президенту UFC Дане Уайту, который остался верен своей профессии и не сдвинулся вправо или влево от возможного давления и не поддался моде на русофобию. Он не показал никакого проявления нацизма и в этот момент пошел против толпы общественного мнения, и это здорово. Я не помню прежде таких шагов от него, но это заслуживает огромного уважения», — цитирует Тактарова «РБК Спорт».

В минувшие выходные в ходе турнира UFC 272 в Лас-Вегасе Нурмагомедова включили в Зал славы UFC. Как отметил 33-летний россиянин, для него это стало большим сюрпризом.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29-ти поединках.

Дана Уайт
Олег Тактаров
Хабиб Нурмагомедов
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