Майкл Чендлер и Тони Фергюсон проведут бой 7 мая

Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер проведет бой против бывшего обладателя титула временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона на турнире UFC 274. Поединок состоится в ночь с 7 на 8 мая, сообщает пресс-служба UFC.

38-летний Тони Фергюсон ведет серию из трех поражений, в последнем поединке уступив единогласным решением Бенилу Дариушу, а 35-летний Майкл Чендлер в ноябре прошлого года потерпел второе поражение подряд, проиграв единогласным решением Джастину Гейджи.

В настоящий момент Майкл Чендлер и Тони Фергюсон занимают пятую и седьмую строчки в рейтинге легковесов UFC, соответственно.