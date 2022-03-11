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11 марта, 23:32

Майкл Чендлер и Тони Фергюсон проведут бой 7 мая

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер проведет бой против бывшего обладателя титула временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона на турнире UFC 274. Поединок состоится в ночь с 7 на 8 мая, сообщает пресс-служба UFC.

38-летний Тони Фергюсон ведет серию из трех поражений, в последнем поединке уступив единогласным решением Бенилу Дариушу, а 35-летний Майкл Чендлер в ноябре прошлого года потерпел второе поражение подряд, проиграв единогласным решением Джастину Гейджи.

В настоящий момент Майкл Чендлер и Тони Фергюсон занимают пятую и седьмую строчки в рейтинге легковесов UFC, соответственно.

Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
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