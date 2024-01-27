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Сегодня, 15:23

Минспорта Кировской области прокомментировало смерть 18-летнего бойца на турнире по ММА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба Министерства спорта Кировской области сделала заявление в связи со смертью 18-летнего юноши во время проведения тренировочного спарринга перед соревнованиями в Кирове.

«Все бойцы выступали в экипировке в соответствии с видом спорта, состояние здоровья перед соревнованиями было удовлетворительное. Во время боя один из спортсменов 2005 г.р., предположительно, получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание», — говорится в заявлении Минспорта Кировской области.

В министерстве сообщают, что на соревнованиях была бригада скорой помощи, которая незамедлительно оказала помощь спортсмену. Также была вызвана бригада реанимации СМП, которая прибыла на место со всем необходимым медицинским оборудованием, но спасти спортсмена не удалось.

В заявлении Минспорта говорится, что была констатирована смерть 18-летнего бойца от неизвестной причины. Организация выразила соболезнования родным и близким.

В декабре 2023 года 14-летний боксер умер после травмы на соревнованиях в Свердловской области. Он потерял сознание после пропуска нескольких ударов от соперника и скончался в машине скорой помощи.

Источник: https://vk.com/wall-139998405_16912
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